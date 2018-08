Råvarer: Usikkerhed om global vækst holder olieprisen nede

Relateret indhold Artikler

Der er små udsving på oliemarkedet fredag morgen, hvor investorerne er forsigtige med at købe op som følge af usikkerhed om den globale vækst, da handelskrigen mellem USA og Kina samt den tyrkiske valutakrise fortsat lurer i baggrunden og risikerer at ramme økonomien.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Onsdag viste tal for de amerikanske olielagre en stor stigning, og det har skabt usikkerhed om efterspørgslen, der er også er påvirket af et generelt pres på råvarepriserne som følge af situationen i Tyrkiet, hvor liraen er svækket over 30 pct. i år.



"Investorerne er fortsat forsigtige, da onsdagens overraskende stigning i de amerikanske olielagre stadig er i baghovedet," skriver banken ANZ i en kommentar ifølge Reuters.



Derudover er der fortsat et uafklaret spørgsmål om handelsstriden mellem USA og Kina, som også får investorerne til at træde på bremsen.



Fredag morgen går der 71,41 dollar på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, der dermed har kurs mod tredje uge med fald på stribe. Prisen er dog steget en anelse fra 71,22 dollar torsdag eftermiddag.



Samtidig er den amerikanske WTI-olie på vej mod syvende uge med tilbagegang. Prisen for en tønde er fredag morgen 65,44 dollar mod 65,23 dollar torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS