Valuta: Investorer slapper nervøst af på sidelinjen

De internationale valutamarkeder er præget af stilstand fredag morgen.



Kursudsvingene mellem de store valutaer er så godt som ikke eksisterende, og investorerne tager sig en slapper efter nogle drøje dage i starten af ugen, hvor den amerikansk-kinesiske handelsstrid blev tilsat tyrkisk peber som katalysator for en overspildseffekt på andre nye markeder, hvilket forårsagede en opblussende frygt for en total valutakrise med kapitalflugt, og alt hvad der ellers hører sig til af finansiel uro.



Siden har tyrkiske tiltag mod valutaflugt og tilnærmelser mellem USA og Kina med udsigt til genoptagelse af handelsforhandlingerne slået lidt koldt vand i blodet på investorer og spekulanter, der fredag nøjes med at stå på sidelinjen, hvorfra der holdes skarpt øje med eventuelle uforudsigelige drejninger, som kan forårsage udsving.



Alt i alt er flugten mod den højtforrentede - og trods alt rimelig sikre - dollar taget af.



"Risikolysten, der genereredes af nyhederne om handelsforhandlingen mellem USA og Kina, tynger dollar, samtidig med at man får noget tilbageløb i euro, som tidligere blev trykket ned af tyrkiske bekymringer," siger seniorstrateg Shin Kadota fra Barclays i Tokyo til Reuters.



Tyrkiske lira er stabiliseret omkring 5,85 lira per dollar, og udsvingene over de seneste 24 timer har været langt mere begrænsede end i den foregående del af ugen.



"Næste uge vil hovedfokus sandsynligvis skifte fra Tyrkiet til handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, da den kinesiske delegation besøger Washington, mens 16 mia. dollar nye takster på kinesiske varer skal træde i kraft," vurderer Shin Kadota.



Spændingen forud for handelsforhandlingerne er spidset til, efter at Det Hvide Hus' toprådgiver Larry Kudlow advarede Beijing om ikke at undervurdere præsident Donald Trumps beslutning om se ændringer i Kinas økonomiske politik.



23. august træder de nye 16 mia. dollar store amerikanske toldtariffer på kinesiske varer i kraft, mens de vil blive modsvaret af lige så store gengældelsestariffer fra Beijing.



Euro står fredag morgen i 1,1380 dollar mod 1,1390 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 110,90 yen mod 110,75 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 126,20 yen på en euro fredag morgen mod 126,15 yen torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS