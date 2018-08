Råvarer: Oliepriserne stiger efter nyt forsøg på at løse handelskrigen

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne stiger torsdag, efter at Kina har besluttet at sende en delegation til Washington i et forsøg på at løse handelsstridighederne mellem USA og Kina. Priserne indhenter dermed noget af faldene fra onsdag.



Mens den amerikanske WTI-olie har taget et lille nøk op siden onsdag eftermiddag, er Brent-olien steget med 0,5 dollar.



Det skyldes, at Kinas handelsministerium har sagt ja til en invitation fra USA og i slutningen af august vil sende en delegation ledet af vicehandelsminister Wang Shouwen til USA for finde en løsning på handelskonflikten.



Det opvejer delvist prisfaldene onsdag, der kom i kølvandet af en rapport fra American Petroleum Institute, der viste en uventet stigning i amerikanske olielagre.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 70,98 dollar mod 70,48 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 64,88 dollar mod 64,66 dollar onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1171,87 dollar mod 1179,10 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 5854 dollar mod 5972 dollar onsdag morgen.



