Aktier: Asien i rødt trods midlertidigt løft fra handelshåb

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,7 Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite -0,9 China CSI 300 -0,6 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi -0,9 Indiens BSE Sensex -0,3 Singapores STI -0,5 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder bevægede sig midlertidig væk fra et etårigt lavpunkt torsdag, efter at Beijing oplyste, at nye handelsforhandlinger med Washington bliver indledt i slutningen af måneden.Men trods et midlertidigt løft presser den tyrkiske valutakrise og frygten for en økonomisk afmatning i Kina fortsat markederne i rødt.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,4 pct. efter at have rundet minus 1,1 pct. i den tidlige handel.Kina sagde torsdag, at en delegation ledet af vicehandelsministeren vil rejse til USA for samtaler i slutningen af august på opfordring fra Washington.Nyheden løftede investorernes risikolyst midlertidigt, men siden er markedet faldet tilbage.I Tokyo vendte Nikkei-indekset rundt til plus for blot igen at glide tilbage i rødt."Topix indikerer den faktiske tilstand på det japanske marked, da Nikkei er støttet af køb af large-cap aktier, der er sværvægtere," siger senioranalytiker Yutaka Miura fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.Nikkei-indekset falder 0,4 pct.. Det same gør Topix-indekset.I Kina holder investorerne igen udsalg.Shanghai Composite falder 1,3 pct., mens CSI 300-indekset dropper 1,6 pct.. og Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 1,5 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,3-0,4 pct. torsdag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Dollar og yen svækkes på håb om løsning på handelskrig Indeksværdi klokken 5.50./ritzau/FINANS