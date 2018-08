Valuta: Dollar og yen svækkes på håb om løsning på handelskrig

Den seneste kapitalflugt mod sikre valutaer som japanske yen og amerikanske dollar er vendt til et delvist tilbageløb torsdag morgen, hvor de internationale finansmarkeder har foretaget en uvending på håb om en forestående løsning på handelskonflikten mellem USA og Kina.



Den kinesiske vicehandelsminister rejser til Washington i slutningen af august for at deltage i handelsforhandlingerne, og det har umiddelbart sendt positive bølger gennem markederne med stigende aktiefutures og øgede renter til følge.



Tyrkiet-fokus aftaget men langt fra forsvundet



Dermed er lidt af markedernes fokus på Tyrkiet aftaget, selv om skrækscenariet om en accelererende valutakrise med effekt på andre sårbare markeder stadig lurer i baggrunden.



Til gengæld er de politiske risici steget, idet den amerikansk-tyrkiske strid har sendt præsident Erdogan i offensiven med kraftig ekstratold på amerikanske varer som svar på USA's sanktioner, mens tilnærmelser mellem Nato-landet Tyrkiet og Rusland og Kina kan opstå i det vakuum, USA efterlader.



"I stedet for Tyrkiets økonomi ses den politiske situation nu som en meget større risiko. Tyrkiets udeståender med USA kan skubbe landet tættere på Rusland, Kina og Iran, og øge de geopolitiske risici, der er forbundet med hele regionen," siger seniorstrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities in Tokyo til Reuters.



De tyrkiske tariffer risikerer at provokere en ny reaktion fra USA's præsident, Donald Trump, der i sidste ende kan øge presset på lira.



"Præsident Erdogan ser ud til at spille et farligt spil, hvis han tror, at han kan komme ud på toppen i striden USA," siger markedsanalytiker Michael Hewson fra CMC Markets ifølge Reuters.



Euro koster torsdag morgen 1,1375 dollar mod 1,1310 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster torsdag morgen 110,80 yen mod 110,60 yen onsdag.



Dermed går der 126,05 yen på en euro torsdag morgen mod 125,10 yen onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS