Råvarer: Oliepriserne falder efter stigning i olielagerbeholdning

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne falder onsdag, efter at en rapport viser en stigning i den amerikanske olielagerbeholdning og forventninger om en lavere efterspørgsel på brændstof.



Prisen på den europæiske referenceolie, Brent, er faldet med 0,4 pct., samtidig med at prisen på den amerikanske WTI-olie er faldet med 0,5 pct. efter sidste børslukning.



Det amerikanske olielager steg i ugen til den 10. august med 3,7 mio. tønder til et samlet resultat af 410,8 mio. tønder. Olielageret i Cushing, Oklahoma steg med 1,6 mio. tønder samme uge ifølge American Petroleum Institute.



"Oliepriserne faldt, efter at American Petroleum Institute's data viste, at der var en uventet stigning i lagerbeholdningerne," siger William O'Loughlin, investeringsanalytiker hos Rikvin Securities i Australien, til Reuters.



Ifølge handlere er stemningen på markedet i høj grad påvirket af de mørke økonomiske udsigter, som kan få indflydelse på olieefterspørgslen.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 72,26 dollar mod 73,37 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 66,78 dollar mod 67,91 dollar tirsdag eftermiddag.



Onsdag morgen koster en troy ounce guld 1188,11 dollar mod 1197,93 dollar tirsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber onsdag morgen 5972 dollar mod 6045 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS