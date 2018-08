Aktier: Kursfaldene i Asien genoptages trods tyrkiske stabiliseringstegn

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,4 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -1,5 China Shanghai Composite -1,3 China CSI 300 -1,6 Taiwan Taiex -1,1 Sydkoreas Kospi Lukket Indiens BSE Sensex Lukket Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder falder over en bred kam onsdag morgen, hvor nervøsiteten for, at den tyrkiske krise spreder sig, fortsat står højt på investorernes dagsorden.Dermed bliver gårsdagens stigning i de amerikanske aktier ikke sendt videre til Asien trods tegns på en stabilisering i den tyrkiske valuta.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,8 pct."Aktiemarkederne venter på næste skridt, efter at være steget stærkt i går. Svækkelsen af den tyrkiske lire er måske stoppet, men landet er endnu ikke i stand til at tackle de grundlæggende problemer, det står over for, og det vægter på markedsstemningen," siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui Asset Management i Tokyo til Reuters.I Tokyo holder en svækket yen dog hånden under markedet og modvirker de værste kursdyk. Nikkei-indekset falder 0,4 pct., og også Topix-indeks dykker 0,4 pct.I Kina holder investorerne igen udsalg. Shanghai Composite falder 1,3 pct., mens CSI 300-indekset dropper 1,6 pct.. og Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 1,5 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,2 pct. onsdag morgen.Indeksværdi klokken 5.35./ritzau/FINANS