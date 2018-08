Valuta: Dollar styrkes mens lira stabiliseres

Relateret indhold Artikler

Dollar styrkes til tæt på et 13 måneders topniveau mod en kurv af andre store valutaer onsdag morgen.



Krisen omkring den tyrkiske lira synes at være aftaget en del, og i stedet flokkes investorerne om dollar, mens noget tilbageløb fra den tidligere efterspørgsel efter sikkerhed i form af yen og schweizerfranc præger markedet.



Igen er det de høje amerikanske renter, der tiltrækker investorerne.



"Dollar giver den højeste rente blandt de sikre valutaer, så det vil naturligvis tiltrække de fleste kapitalstrømme," siger valutachef Bart Wakabayashi fra State Street Bank i Tokyo til Reuters.



Tyrkiske lira stabiliserede sig omkring 6,40 lira per dollar i den tidlige asiatiske handel, men nervøsiteten er udpræget, hvilket gør udsving eksorbitante grundet en lav likviditet, hvilket ved 5-tiden har sendt dollar til 6,53 lira, hvilket er stort set samme niveau som tirsdag eftermiddag.



Og mens udviklingen i Tyrkiet følges tæt, fortsætter britiske pund nedturen. Svagere end forventet lønvækst hælder brændstof på det allerede tændte brexit-bål og presser sterling i defensiven.



"De britiske økonomiske data vil spille andenviolin for pundet i forhold til brexit-forhandlingerne, da det er usandsynligt, at Bank of England hæver renterne i overskuelig tid," vurderer rentestrateg Nick Smyth fra BNZ Markets i Wellington i et notat ifølge Reuters.



Pund sterling koster onsdag morgen 1,2695 dollar mod 1,2860 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster onsdag morgen 1,1320 dollar mod 1,1375 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,35 yen mod 110,85 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 126,05 yen på en euro onsdag morgen mod 126,10 yen tirsdag eftermiddag, og der går 0,8915 pund på en euro onsdag morgen mod 0,8825 pund tirsdag eftermiddag.



Også kinesiske yuan glider langsomt op mod mange måneders lavpunkter, men den kinesiske centralbanks nyindførte reservekrav for terminshandel med onshore valutaen lægger en dæmper på bevægelsen.



Kinesiske onshore yuan koster onsdag morgen 6,9010 yuan mod 6,8820 yuan ved lukketid tirsdag eftermiddag.



Der går samtidig 6,9115 offshore-yuan på en dollar mod 6,8880 offshore-yuan tirsdag eftermiddag.



