Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +1,4 Topix +1,0 Hongkongs Hang Seng -0,9 China Shanghai Composite -0,5 China CSI 300 -0,7 Taiwan Taiex +0,5 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI -0,1 Sydney ASX 200 +0,8

De asiatiske aktiemarkeder forsøger at finde fodfæste tirsdag morgen, hvor røgen fra sammenbruddet i den tyrkiske lira er ved at lægge sig, selv om stemningen igen er delvist vendt efter svagere kinesiske økonomiske data end forventet.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,2 pct.I Tokyo holdes der nøje øje med udviklingen på valutamarkedet.- Det faktum, at udsalget af japanske aktier er stoppet, er positiv, men investorerne er stadig forsigtige grundet ustabile valutakursbevægelser i de nye vækstmarkeder. Nikkei har tendens til at være volatil, da den har mange cykliske aktier, der bliver påvirket af dollar-yenbevægelserne, siger strateg Takuashi Takahashi fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.Nikkei-indekset stiger 1,4 pct., og Topix-indeks øger 1,0 pct.I Kina holder investorerne sig tilbage. Svage data for detailhandel, industriproduktion og investeringer vurderes at understrege behovet for mere politisk stimulans i Kina.Shanghai Composite dropper 0,5 pct., mens CSI 300-indekset dykker 0,7 pct. og Hongkongs Hang Seng-indeks falder 0,9 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på 0,2-0,3 pct. tirsdag morgen.Indeksværdi klokken 5.35./ritzau/FINANS