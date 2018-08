Valuta: Nervøsiteten lurer lige under en stille overflade

Der er nervøs stilhed på de internationale valutamarkeder tirsdag morgen.



Euro ligger tæt på det laveste niveau i et år, men dog en anelse styrket i forhold til mandagens bund over for både dollar og schweizerfranc, på en dag hvor tyrkiske lira slog bunden ud af kassen, efter at hverken præsident Erdogan eller den tyrkiske centralbank var i stand til at lægge en dæmper på investorernes bekymringer.



Præsident Erdogans insisteren på, at den problemramte valuta snart vil stabiliseres på et "aldeles fornuftigt niveau", blev modtaget med udbredt skepsis i markedet, og investorernes nervøsitet for, at styrtdykket i lira-værdien vil medføre kapitaludstrømninger ikke bare i Tyrkiet, men også i andre nye økonomier med løbende underskud og dermed afhængighed af udenlandsk kapital, øgedes.



Umiddelbart har lira tirsdag stabiliseret sig tæt på 6,90 lira per dollar, hvor den tidlige handel har vist udsving på 1,5 pct. i intervallet 6,86 - 6,96, mens de store valutaer som dollar, euro, yen og schweizerfranc kun har bevæget sig marginalt.



Lira er faldet næsten 30 pct. i denne måned på bekymringer over præsident Erdogans modvilje mod at hæve renten trods stigende inflation, hvortil kommer en dyb diplomatisk krise med USA.



"Tyrkiske lira er fortsat volatil, og det er for tidligt at sige, at lira har stabiliseret sig. Valutamarkedet vil blive drevet af tyrkiske lira et stykke tid," vurderer seniorstrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo over for Reuters.



Men euro har været presset ned af den tyrkiske uro.



"Eurosvækkelsen på bekymringer over de europæiske bankers eksponering over for Tyrkiet virker lidt overgjort, i betragtning af at eksponeringen ikke er specielt stor," siger Yukio Ishizuki.



Men ringene fra Tyrkiet spreder sig i vandet. Mandag intervenerede Indonesiens centralbank for at forsvare rupiahen, mens Indiens centralbank blev set i markedet med mellemrum, efter at rupien ramte et rekordlavt niveau.



Samtidig dykkede sydafrikanske rand mere end 10 pct. på et tidspunkt, inden et rekyl satte ind, mens den argentinske peso faldt 2-3 pct. og lukkede på et rekordsvagt niveau over for dollar trods en renteforhøjelse på 5 pct.point til 45 pct.



Euro koster tirsdag morgen 1,1410 dollar mod 1,1415 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 110,75 yen mod 110,80 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 126,35 yen på en euro tirsdag morgen mod 126,50 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS