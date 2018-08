Råvarer: Olieprisen balancerer mellem væksturo og Iran-sanktioner

Relateret indhold Artikler

Olieprisen dykker en anelse mandag morgen og siger farvel til noget af fredagens stigning.



Det er blandt andet bekymring om, at væksten i nogle af verdens ellers hurtigtvoksende såkaldt nye markeder rammer et par vejbump i den kommende tid - hovedsageligt handelskrigen mellem USA og Kina samt styrkelsen af dollar, skriver Reuters. Det kan give lavere efterspørgsel på olie og benzin fra de lande.



"Der bliver sået tvivl om efterspørgselsvæksten fra Asien. Det er på grund af den negative effekt af handelskrige, en stærkere dollar og stigende finansieringsudgifter," forklarer råvarestrateg Ole Hansen fra Saxo Bank ifølge Reuters.



Omvendt tæller det op for olieprisen, at Iran har afvist at holde forhandlinger med USA ved FN-mødet i september omkring de sanktioner, der er blevet indført mod landet og truer med at lukke ned for en stor del af Irans omfattende olieeksport fra november. Dermed er der fortsat udsigt til et lavere udbud af olie på verdensmarkedet til den tid.



En tønde Brent-olie koster mandag morgen 72,56 dollar mod 73,08 dollar fredag eftermiddag, mens WTI-olien er noteret i 67,57 dollar per tønde mod 67,82 dollar fredag.



På guldmarkedet er prisen let faldende som konsekvens af en styrkelse af dollar. Mandag morgen koster en troy ounce guld 1208,20 dollar mod 1216,44 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6127,5 dollar mod 6190,0 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS