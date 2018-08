Aktier: Tyrkiske problemer spreder uro i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,8 Topix -2,1 Hongkongs Hang Seng -1,8 China Shanghai Composite -1,7 China CSI 300 -1,9 Taiwan Taiex -2,3 Sydkoreas Kospi -1,7 Indiens BSE Sensex -0,6 Singapores STI -1,3 Sydney ASX 200 -0,5

De asiatiske aktiemarkeder falder igen kraftigt mandag, hvor stigende globale spændinger tynger investeringslysten efter et genopblusset stormløb mod den tyrkiske lira. Det har spredt sig til andre nye markeder og sendt investorerne på flugt mod de traditionelt sikre placeringer i dollar-, schweiziskfranc- og yendenominerede aktiver.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 1,3 pct."Svækkelsen af (tyrkiske) lira begyndte i maj, og ser nu ud til at skubbe den tyrkiske økonomi i recession, hvilket kan udløse en bankkrise. Det vil være endnu et slag for de nye markeder som aktivklasse, men de større økonomiske effekter bør være ret beskedne, selv for euroområdet," siger økonom Andrew Kenningham fra Capital Economics til Reuters.I Tokyo gør flugten mod yen som risikoafdækning ondt, da en styrket yen per definition svækker aktiemarkedet.Nikkei-indekset falder 1,8 pct., og Topix-indeks dykker 2,1 pct.I Kina holder investorerne sig heller ikke tilbage. Shanghai Composite dropper 1,7 pct., mens CSI 300-indekset dykker 1,9 pct. og Hongkongs Hang Seng-indeks falder 1,8 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med et fald på 0,4-0,5 pct. mandag morgen.Indeksværdi klokken 5.50./ritzau/FINANS