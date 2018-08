Valuta: Euro presses mens yen og franc styrkes af tyrkisk uro

Den fælleseuropæiske valuta, euro, er i defensiven mandag, mens japanske yen og schweizerfranc styrkes, da investorerne i stigende gad foretrækker sikre havne.



Uroen omkring Tyrkiet har øget bekymringer for de europæiske bankers eksponering mod det krisehærgede land på grænsen mellem Europa og Asien.



Dermed er der begyndende frygt for, at en klassisk valutakrise vil udløse kapitalflugt fra de nye markeder og andre sårbare økonomier med begrænset likviditet.



Tyrkiske lira i megaudsving



Tyrkiske lira ramte et rekordlavt niveau på 7,24 lira per dollar ved valutamarkedets åbning efter weekenden i Fjernøsten. Siden har den tyrkiske valuta fundet støtte i finansminister Berat Albayraks annoncering af en økonomisk handlingsplan udarbejdet af regeringen i Ankara samt finansmyndighedernes indførsel af begrænsninger på terminshandlen med lira.



Men markedet svajer kraftigt, idet dollar mandag ved sekstiden svinger omkring 6,9700 lira efter at have ramt 6,5600 lira tidligere på morgenen, hvilket bringer udsvinget over markedets første tre-fire timers handel op i nærheden af 10 pct.



Afsmittende effekt



De tyrkiske valutaproblemer er begyndt at smitte af andre steder i de nye markeder. Sydafrikanske rand og mexicanske peso svækkes, og investorerne er på vagt over for bevægelser overalt, hvor især en lav likviditet kan give ekstraordinært store udsving.



Euro ramt af tyrkisk eksponering



Euro bliver ramt af forlydender om, at Den Europæiske Centralbank er bekymret over spanske, italienske og franske bankers eksponering over for Tyrkiet ifølge Financial Times' kilder.



"De europæiske bankers eksponering overfor Tyrkiet synes ikke at være så stor som mange frygter, så jeg tror, det kan håndteres. Det vil næppe føre til en slags bankkrise i euroområdet," vurderer valutastrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo.



Alligevel presses euro ned til et niveau, der ikke er set siden i mere end et år mod dollar.



Modsat er der bud efter schweizerfranc og yen, der begge står som eksponenter for sikkerhed, når investorerne begynder at frygte for deres penge.



Dollar koster 0,9930 schweizerfranc og 110,15 yen mandag morgen mod 0,9940 franc og 110,55 yen fredag eftermiddag.



Og med euro prissat til 1,1380 dollar mandag mod 1,1430 dollar fredag, betyder det, at euro koster 1,1300 schweizerfranc og 125,35 yen mandag mod 1,1360 schweizerfranc og 126,35 yen fredag ved 17-tiden.



/ritzau/FINANS