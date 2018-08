Råvarer: Handelskrigseskalering sænker oliepriserne

Relateret indhold Artikler

Oliepriserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder torsdag, efter at de tidligere onsdag rettede sig op fra samme dags eskalering i handelskrigen mellem USA og Kina, der ifølge Reuters sænkede priserne med mere end 3 pct. Guld- og kobberpriserne stiger.



Handelskrigen mellem USA og Kina præger det globale marked, og investorer frygter ifølge Reuters potentielle opbremsninger i væksten forårsaget af nedskæringer i råvareforbruget hos de to verdensmagter.



Kina pålagde onsdag nye importafgifter på 25 pct. på amerikanske varer svarende til 16 mia. dollar som brændstof, bildele og medicinaludstyr.



Den kinesiske olieimport steg i juli for første gang i to måneder, viser tal fra toldmyndighederne, og nåede 8,48 mio. tønder olie om dagen, der sammenlignet med resten af året stadig er i den lave ende.



De nyligt genindførte amerikanske sanktioner mod Iran holder oliepriserne oppe. Det er på trods af, at sanktionerne ifølge Reuters ikke rettes direkte mod Irans olie før november.



Den amerikanske oliebeholdning faldt sidste uge med 1,4 mio. tønder - mindre end halvdelen af analytikernes forventninger på 3,3 mio. tønder. Det viser tal fra den amerikanske Energy Information Administration (EIA). USA's benzinbeholdning overraskede og steg med 2,9 mio. tønder, hvor analytikerne ifølge en meningsmåling fra Reuters oprindeligt havde forudset et fald på 1,7 mio. tønder.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 72,50 dollar mod 72,92 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 67,01 dollar mod 67,42 dollar onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1215,23 dollar mod 1210,38 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6221,50 dollar mod 6171,50 dollar onsdag eftermiddag.



