Aktier: Kinesisk storkøb kompenserer for accelererende handelskrig

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +0,9 China Shanghai Composite +1,8 China CSI 300 +2,4 Taiwan Taiex -0,4 Sydkoreas Kospi -0,2 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI Lukket Sydney ASX 200 +0,7

De asiatiske aktiemarkeder har fundet støtte fra markante stigninger i de kinesiske aktier, der medvirker til at kompensere for den seneste eskalering i handelskrigen mellem Kina og USA.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,5 pct.I Tokyo rammes markedet af en bivirkning af handelskrigen, idet japanske yen styrkes, mens bilsektoren står over for amerikanske tariffer og problemer på hjemmemarkedet, efter at nogle bilproducenter har udført fejlbehæftede bilinspektioner.Nikkei-indekset viger 0,1 pct., og Topix-indekset ligger med et minus på 0,2 pct.I Kina er der diskussioner i Beijing om mulig statsstøtte til kinesiske teknologivirksomheder - det seneste i en række vækstfremmende foranstaltninger, der bliver rullet ud fra de kinesiske ledere, i takt med at handelskonflikten forværres.Tidligere har Beijing afsløret planer om stigende udgifter til infrastruktur og en tilpasning af pengepolitikken til støtte for væksten.Shanghai Composite og CSI 300-indekset stiger henholdsvis 1,8 pct. og 2,4 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks stiger 0,9 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et minus på 0,4 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks viger 0,2 pct., mens Sydneys ASX-indeks slutter dagen af med en gevinst på 0,7 pct.Singapores børs er lukket for landets nationaldag.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på op mod 0,1 pct. torsdag morgen.Indeksværdi klokken 6.15./ritzau/FINANS