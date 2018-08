Valuta: Yen styrkes langsomt men sikkert

Relateret indhold Artikler

Den japanske yen styrkes igen torsdag morgen, for når USA's præsident Donald Trump danser handels-krigsdans, kryber investorerne i ly gennem at kanalisere kapital mod Japan.



Det hælder brændstof på det godt ulmende yenmarked, som nok engang er ved at blænde op for spekulationer blandt markedsdeltagerne om, at Bank of Japan er i gang med at stramme pengepolitikken.



Et resumé fra Bank of Japans pengepolitiske møde 30. juli viser, at den hidtidige enighed blandt styrelsesrådets medlemmer slår revner, idet et af de ni medlemmer ønskede at tillade større udsving i de lange renter, end det interval som majoriteten vedtog.



Bank of Japan ønskede at bøje pengepolitikken i en mere bæredygtig retning ved at tillade renteudsving på ca. 20 basispoint på hver side af rådets mål på 0 pct. i YCC-ordningen (yield curve control).



Udvidelsen kom, mens markederne fortsat spekulerer på tidspunktet for en begyndende tilbagetrækning fra centralbankens ultralempelige politik.



Nogle markedsdeltagere ser sidste uges pengepolitiske afbøjning som en lille indrømmelse af, at banken ikke har været i stand til at sætte gang i inflationen og derfor ønsker at eliminere de tiltag, som var beregnet til det.



"Yenstyrkelsen har været i gang siden begyndelsen af august, og de skridt, der blev genereret på det seneste Bank of Japan-møde, føjer yderligere momentum til bevægelsen. Yen var allerede godt understøttet, især på grund af svækkede europæiske valutaer som pund og euro," siger senior FX-strateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Imens holder handelskrigens accelererende intensitet investorerne beskæftigede.



Japan vil forsøge at afværge høje takster på sin bileksport og undvige USA's krav om en bilateral frihandelsaftale på et møde torsdag i Washington.



"Hvad angår handelsforhandlingerne mellem USA og Japan, vil opmærksom være på, især hvordan tarifferne på biler diskuteres. Men hovedparten af markedets fokus forbliver helt klart på handelsspørgsmål mellem Kina og USA," siger Junichi Ishikawa.



Pund sterling koster 1,2885 dollar torsdag morgen mod 1,2895 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1615 dollar mod 1,1610 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster torsdag morgen 110,80 yen mod 111,00 yen onsdag.



Dermed går der 128,70 yen på en euro torsdag morgen mod 128,85 yen onsdag og 0,9015 pund på en euro torsdag morgen mod 0,9005 pund onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS