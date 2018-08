Aktier: Stigninger i Asien på baggrund af Wall Street og kinesisk lempelse

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,4 Topix +0,4 Hongkongs Hang Seng +0,4 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,6 Taiwan Taiex +0,8 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI -0,6 Sydney ASX 200 +0,4

De asiatiske aktiemarkeder udvider opsvinget for fjerde dag i træk onsdag, hvor gode resultater i de amerikanske virksomheder smitter af via stigninger på Wall Street, og stigende forventninger til at Beijing vil øge den finanspolitiske stimulans for at dæmpe virkningen af handelsstriden med USA som trækker op.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,3 pct.Beijing har afsløret stigende infrastrukturudgifter og tilpasning af pengepolitiske holdninger til støtte for væksten, mens handelskrigen med USA raser."Kinas tilsyneladende politiske skifte fra strukturelle reformer til kortsigtet politisk støtte, ser ud til at begynde at give en vis støtte til andre store markeder. Årsagen til at de gør det, er eskalerende handelsspændinger. Så man kan ikke vente opadrettet tendens (i Kina, red.)," siger markedsstrateg Chotaro Morita fra SMBC Nikko Securities i Tokyo til Reuters.Nikkei-indekset stiger 0,4 pct., og også Topix-indeks ligger med et plus på 0,4 pct.I Kina presser handelskrigen fortsat investorerne i defensiven. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder henholdsvis 0,3 pct. og 0,6 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks stiger 0,4 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,8 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,3 pct., mens Singapores Strait Times-indeks falder 0,6 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen af med en gevinst på 0,4 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på op til 0,1 pct. onsdag morgen.Indeksværdi klokken 6.15./ritzau/FINANS