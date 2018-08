Olieprisen blandet trods fald i Irans eksport og USA-lagre

Der er ikke de store udsving på oliemarkedet onsdag morgen.



De amerikanske sanktioner mod Iran har for tredje måned i træk ramt den iranske olieeksport og samtidig viste data, at de amerikanske lagre af råolie faldt. Det kunne dog ikke løfte prisen markant.



Futures på en tønde Brent-olie koster onsdag morgen 74,64 dollar mod 74,67 ved dansk lukketid tirsdag kl. 17. Futures på den amerikanske referenceolie, WTI, koster på samme tid 69,29 dollar mod 69,47 dollar.



Iran, der er verdens femtestørste olieeksportør, kunne i juli se sin olieeksport falde med 7 pct. til 2,32 mio. tønder per dag. Det er det laveste niveau i fire måneder. Det kom også frem, at eksporten fra Iran til Kina steg i juli til omtrent 800.000 tønder per dag og til Indien steg eksporten med 400.000 tønder per dag.



API, American Petroleum Institute, oplyste onsdag, at de amerikanske lagre af råolie faldt med 6 mio. tønder i sidste uge til 407,2 mio. tønder.



På markedet for industrimetaller er der heller ikke voldsomme udsving. Et ton kobber koster onsdag morgen 6202 dollar mod 6183 dollar tirsdag.



En troy ounce guld koster 1213,47 dollar onsdag morgen, hvilket er 0,2 pct. højere end tirsdag. Det er anden dag i træk guldprisen stiger efter for et par dagen siden at have ramt det laveste niveau i et lille år. Det vurderes, at det er truslerne om handelskrig, der trækker prisen højere.



/ritzau/FINANS