Valuta: Mindre dollarsvækkelse mens yuan holder værdien

Amerikanske dollar svækkes en anelse onsdag grundet de generelle bekymringer over øgede handelsspændinger i kølvandet af oplysninger fra USA's handelsministerium sent tirsdag om, at USA ville begynde at pålægge 25 pct. takster på kinesiske varer for yderligere 16 mia. dollar senere på måneden.



Tiltaget er det seneste af USA's præsident Donald Trumps korstog mod Kina for at få handelsindrømmelser efter indførelse af takster på 34 mia. dollar varer i juli.



Men fra kinesisk hold er der ingen tegn på indrømmelser.



"Hvis der er tydelige tegn på en afmatning af den amerikanske økonomi på grund af de takster, der blev pålagt i juli, tror jeg, at markedet vil begynde at indregne langsommere renteforhøjelser eller slet ingen renteforhøjelser fra Federal Reserves side," siger valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Siden midten af april er dollarindekset steget mere end 6 pct., efter at Federal Reserve hævede renten, hvilket støttede den amerikanske valuta.



Kinas offshore-yuan holder niveauet mod dollar, efter at den kinesiske centralbank forleden indførte reservekrav i terminshandel med on-shore valutaen.



Kinesiske on-shore yuan koster onsdag morgen 6,8230 yuan mod 6,8300 yuan ved lukketid tirsdag eftermiddag.



Der går samtidig 6,8255 offshore-yuan på en dollar mod 6,8280 offshore-yuan tirsdag eftermiddag.



Japanske yen er svækket grundet tilbageløb af "forsikringsplaceringer" i den i markedets øje sikre valuta.



Euro koster onsdag morgen 1,1615 dollar mod 1,1595 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,40 yen mod 111,20 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,30 yen på en euro onsdag morgen mod 128,95 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS