Amerikanske aktier er igen løbet fra Europa

Relateret indhold Artikler

De amerikanske aktier er siden nedturene i februar og marts støt kravlet opad og nærmer sig atter rekordniveauer. Samtidig har de europæiske markeder kørt frem i et mere adstadigt tempo, og det betyder, at aktierne i USA igen ser relativt dyrere ud.



S&P 500 og Nasdaq lukkede tirsdag i plus med 0,3 pct. og er begge nu mindre end 0,5 pct. fra deres respektive rekorder, som blev sat i henholdsvis januar og juli i år. Dow Jones er dog stadig knap 4 pct. fra sin top, som blev nået i januar.



Udviklingen harmonerer med, at forventningerne til selskaberne på hver sin side af dammen trækker hver deres vej. I USA er økonomien stærk, og de amerikanske selskaber har trumfet indtjeningsforventningerne i andet kvartal - blandt andet på baggrund af en hestesko fra USA's præsidens, Donald Trumps, skattereform, som i år har sænket selskabsskatten fra 35 til 21 pct.



En beregning fra Thomson Reuters viser, med regnskaber fra lidt mere end 80 pct. af selskaberne i S&P 500, at indtjeningen i selskaberne er vokset med 23,5 pct. på årsbasis. Samtidig er forventningerne til de europæiske selskaber langt fra så optimistiske.



Præmie over 20 pct.



Det har betydet, at præmien, investorerne er parat til at betale for amerikanske aktier i forhold til europæiske nu er tilbage pænt over 20 pct. I starten af året var den på 24 pct., skriver Financial Times, men faldt til 12 pct. i starten af april, da markederne i USA dykkede i februar og igen i slutningen af marts.



Trods fremgangen i år, hvor S&P 500 er steget med 6,9 pct., hvor rekordniveau er inden for rækkevidde, og hvor Stoxx 600 i Europa er stort set uændret, så frygter man i Danske Bank dog ikke for, at aktiekurserne i USA er løbet for hurtigt frem.



"Aktierne i USA er blevet billigere end de var, da de sidst var på de her niveauer. Indtjeningen er bedre. Ja, amerikanske aktier er trukket mere ud i prissætningen end de europæiske. Omvendt er USA mere præget af teknologiaktierne, hvor man har højere vækst, og så skal man være dyrere," siger Lars Skovgaard Andersen, seniorstrateg i banken.



I S&P 500 vejer teknologiaktierne med 26,1 pct. i indekset, og sektoren er som helhed steget 16,5 pct. i 2018. Det er også baggrunden for fremgangen i det brede amerikanske marked.



"Er aktierne så for dyre i historisk perspektiv? Når væksten i indtjeningen er tilstede, så er jeg ikke bekymret. Men man kan godt se en periode til efteråret, hvor USA vil handle mere fladt, når der kommer lidt mere usikkerhed om it-aktiernes vækst."



Store tilbagekøb - Stærkere økonomi







Lars Skovgaard Andersen peger også på, at de amerikanske selskaber køber meget mere tilbage af egne aktier, end man gør i Europa, hvilket er med til at holde en stærk hånd under aktierne i USA. I første kvartal annoncerede amerikanske selskaber tilbagekøb for 242 mia. dollar og i andet kvartal steg tallet til 437 mia. dollar, ifølge tal fra Trimtabs.



"USA's økonomi klarer sig også stadig bedre end Europas. Men når USA nu topper ud, og Europa måske rammer bunden og vender rundt, så vil det øge fokus på de europæiske aktier."



På den baggrund peger seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen på, at han regner med, at nye markeder vil klare sig bedst i anden halvdel af 2018 med europæiske aktier som "en spændende joker" i forhold til USA.



Aktierne i S&P 500 handles i snit til en P/E-værdi på 20,84, mens den i Stoxx 600 i Europa i snit er prissat til 16,21 målt på samme nøgletal, ifølge Bloomberg News.



/ritzau/FINANS