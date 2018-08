Råvarer: Amerikanske sanktioner mod Iran kan løfte oliepriserne

Relateret indhold Tilføj søgeagent Brent Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler

Efter en nedtur sidst på eftermiddagen og ud på aftenen mandag er oliepriserne igen på vej op tirsdag morgen, hvor nye sanktioner fra USA mod Iran er trådt i kraft.



En tønde af den amerikanske referenceolie, WTI, koster tirsdag morgen 69,07 dollar mod 69,77 dollar ved dansk lukketid mandag. Sammenligner man med amerikansk lukketid mandag, er prisen dog steget fra omkring 68,84 dollar.



Samme billede gør sig gældende for den europæiske Brent-olie, der tirsdag morgen koster 73,99 dollar per tønde mod 74,30 dollar per tønde ved dansk lukketid mandag, men 73,61 dollar ved amerikansk lukketid.



USA ønsker at få så mange lande som muligt til at stoppe købene af olie fra Iran, men flere allierede i Europa samt Kina og Indien er umiddelbart imod de nye sanktioner mod landet, der i juli solgte omtrent 3 mio. tønder olie om dagen.



"Det er vores mål at få så mange lande til nul så hurtigt som muligt. Vi vil arbejde med de individuelle lande et efter et," sagde en talsmand for den amerikanske regering mandag ifølge Reuters.



Sanktioner mod en stor olieproducent som Iran er med til at dæmpe udbuddet globalt og dermed presse priserne op.



/ritzau/FINANS