Aktier: Stærke regnskaber skygger for lurende handelskrig i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +1,0 China Shanghai Composite +1,4 China CSI 300 +1,4 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,1 Singapores STI +1,6 Sydney ASX 200 -0,4

Der er positiv stemning på de asiatiske børser tirsdag morgen, hvor flere pæne regnskaber er med til at trække op, hvilket dæmper frygten for konsekvensen af den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina.Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, stiger 0,5 pct. tirsdag morgen, og det samme gælder det bredere Topix-indeks. Samtidig stiger det kinesiske Shanghai Composite-indeks 1,4 pct., mens Hang Sang-indekset i Hongkong ligger 1 pct. højere.Ifølge Reuters har 72 pct. af de japanske virksomheder leveret regnskab for første kvartal - det japanske regnskabsår løber fra april til marts - og de har i gennemsnit øget overskuddet med knap 9 pct. i årets første fjerdedel.- Resultaterne har indtil videre været bedre end ventet, siger aktiestrateg Nobuhiko Kuramochi fra Mizuho Securities til Reuters og tilføjer, at investorerne i øjeblikket har skiftet fokus til virksomhedernes indtjening frem for handelskrigen.Handelskrigen har ellers bølget frem og tilbage i sidste uge. Kina varslede fredag, at det vil lægge told på amerikanske varer for yderligere 60 mia. dollar, efter at USA havde varslet, at en foreslået toldsats på 10 pct. på kinesiske varer for 200 mia. dollar løftes til 25 pct.Tirsdag morgen har der blandt andet været regnskab fra Softbank, som løftede overskuddet knap 50 pct. i første kvartal til 6,4 mia. dollar, hvilket delvist var trukket op af et aktiesalg i det indiske e-handelsselskab Flipkart. Aktien stiger 6,8 pct.Der har også været tal fra Japan Steel Works, som opjusterede forventningerne i forbindelse med sit regnskab for første kvartal. Aktien stiger 18,5 pct.Indeksværdi klokken 06.15./ritzau/FINANS