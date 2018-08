Aktier: Blandet start på ugen på de asiatiske markeder

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,2 Topix -0,2 Hongkongs Hang Seng +0,6 China Shanghai Composite -0,8 China CSI 300 -0,8 Taiwan Taiex -0,0 Sydkoreas Kospi +0,3 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 +0,5

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet mandag, hvor Kinas bestræbelser på at stoppe kapitalflugt og dermed svækkelsen af yuan understøttede den bredere stemning i hele regionen, mens den amerikansk-kinesiske handelskonflikt lægger en dæmper på begejstringen.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,4 pct."Investorerne er forsigtige inden de japansk-amerikansk bilaterale samtaler i denne uge. Der er en mulighed for, at yen vil styrkes på handelstiltag," siger analytiker Yutaka Miura fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.De japansk forhandlere vil forsøge at modvirke USA's pres på en bilateral frihandelsaftale (FTA) og en stigning i taksterne på autoeksporten.Nikkei-indekset stiger 0,2 pct., mens Topix-indeks ligger med et minus på 0,2 pct.Også i Kina er udviklingen uden ensartet retning. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder 0,8 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks stiger 0,6 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med stigninger på op mod 0,2 pct. fredag morgen.LÆS OGSÅ: Valuta: Let styrket dollar men fokus samler sig om yuan Indeksværdi klokken 5.40./ritzau/FINANS