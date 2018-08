Valuta: Let styrket dollar men fokus samler sig om yuan

Dollar starter den nye uge lettere styrket i forhold til de andre store valutaer, mens investorernes fokus er flyttet til den kinesiske yuan, efter at People's Bank of Kina fredag indførte reservekrav for positioner rettet mod en yderligere svækkelse af valutaen.



Den kinesiske centralbank indførte reservekrav til de kommercielle banker, der sælger dollar til klienter til levering i fremtiden - currency forwards - på 20 pct.



Og da de kinesiske banker videresender den ekstra omkostning til kunder, der enten ønsker eller har behov for at sikre fremtidige betalinger, bliver disse sikringer nu ikke bare dyrere for kommercielle betalinger, men rammer også de investorer, der spekulerer i en svækkelse af yuan.



Tiltaget har sendt onshore-yuan, der er den statskontrollerede valuta, til 6,8300 yuan per dollar efter at have ramt tæt på 6,9000 yuan fredag, mens Kinas offshore-yuan, der er uden for myndighedernes rækkevidde, handles i 6,8400 yuan per dollar efter at have nået 6,9120 yuan fredag.



Set i et større perspektiv, skal man dog kun tilbage til onsdag i sidste uge for at finde tilsvarende dollar-niveauer for de kinesiske valuta-tvillinger, der er svækket konstant over de seneste 15 måneder - og for alvor siden juni.



Der rettes også en del interesse mod japanske yen, der fortsat er efterspurgt på grund af handelskrigens usikre udvikling, der får nogle investorer til at søge mod den relative sikkerhed, der som altid står omkring den japanske valuta.



Senest har Kina fremlagt gengældelsestariffer på 60 mia. dollar på amerikanske varer som flydende naturgas og fly som svar på de amerikanske trusler om at hæve ekstratolden til 25 pct. på kinesiske varer for 200 mia. dollar.



Den negative indvirkning på markederne fra handelsstriden mellem Washington og Beijing er dog ikke helt er så akut som tidligere.



"Når der er ubalance på markedet med hensyn til sikkerhed, vil den oprindelige flugt mod sikkerhed sandsynligvis være mod dollar, hvilket er den foretrukne valuta lige nu," vurderer valutachef Bart Wakabayashi fra State Street Bank i Tokyo over for Reuters.



Euro koster mandag morgen 1,1560 dollar mod 1,1590 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 111,35 yen mod 111,15 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 128,70 yen på en euro mandag morgen mod 128,80 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS