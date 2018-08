Aktier: Små stigninger i Asien oven på torsdagens glidetur

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 0,1 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 -0,5 Taiwan Taiex +0,6 Sydkoreas Kospi +0,6 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 -0,1

De asiatiske aktiemarkeder kryber en anelse højere fredag i kølvandet af den teknologi-ledende kursstigning på Wall Street torsdag, selv om truslerne mellem Beijing og Washington lægger en dæmper på markedet.Investorer er forsigtige forud for juli-jobrapporten fra USA senere fredag, der vil give en indikation om tilstanden i verdens største økonomi og dermed om tempoet i den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, renteforhøjelser.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,1 pct."Aktiemarkederne har fået tid til at omgruppere og sætte sig oven på gårsdagens glidetur. Men handelskonflikten mellem USA og Kina involverer regionens epicentrum og vil fortsætte med at veje psykologisk på de asiatiske aktier," siger seniorstrateg Masahiro Ichikawa fra Sumitomo Mitsui Asset Management i Tokyo til Reuters.I Tokyo har markedsdeltagerne kastet håndklædet i ringen for en tid. Nikkei-indekset øger 0,1 pct., mens Topix-indeks ligger med et minus på 0,4 pct.Også i Kina er der stilstand. Shanghai Composite stiger 0,1 pct., mens CSI 300-indekset falder 0,5 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks falder 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,6 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger også 0,6 pct., mens Singapores Strait Times-indeks viger 0,2 pct., og Sydneys ASX-indeks slutter dagens af med et tab på 0,1 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på op mod 0,1 pct. fredag morgen.Indeksværdi klokken 6.20./ritzau/FINANS