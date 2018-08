Valuta: Dollar styrkes i afventende handel

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar står relativt stærkt fredag morgen, hvor investorerne afventer dagens vigtige amerikanske arbejdsmarkedsrapport.



Markederne er grebet af bekymringer over de accelererende handelsspændinger mellem USA og Kina, efter at Kina torsdag igen understregede, at gengæld er svaret, hvis USA's trussel om at hæve taksterne på den kinesiske eksport bliver til virkelighed.



Understregningen kom, efter at USA's præsident, Donald Trump, har instrueret embedsmænd i at se på en forøgelse af importtaksterne til 25 pct. fra 10 pct. for 200 mia. dollar kinesisk import.



"Det ser ud som om, markederne reagerer på handelskrigen mellem USA og Kina, hvor USA står som vinder, mens Kina er taberen," siger chefstrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Kinas offshore-yuan, der er den fritflydende version af den statskontrollerede yuan, har været under pres i månedsvis på grund af bekymringer over handelsstriden. Offshore-yuan handles fredag morgen til 6,8845 yuan per dollar og kryber til stadighed nærmere det svageste niveau i mange, mange år.



Samme billede tegner sig for onshore-valutaen.



"De kinesiske myndigheder ønsker at konstruere en moderat svækkelse - en langsom nedskrivning - af renminbi (yuan, red,), men det er meget svært," vurderer Masafumi Yamamoto.



Onshore-yuan handles fredag morgen til 6,8700 per dollar mod 6,8435 per dollar torsdag eftermiddag.



Pund fortsat under pres trods renteforhøjelse



Britiske pund ligger underdrejet, på trods af at Bank of England torsdag hævede den toneangivende rentesats til 0,75 pct. fra 0,5 pct.



Bank of England-guvernør Mark Carney sagde efterfølgende, at den pengepolitiske stramning var nødvendig, men udtrykte samtidig bekymring over risikoen ved et brexit, der kan føre til højere toldtariffer og andre handelshindringer, hvilket vil skade Storbritanniens økonomi.



"Det er de ting, som markedsdeltagerne tumler med, så de ikke helt følger signalerne fra Bank of England," siger Masafumi Yamamoto.



Pund koster fredag morgen 1,3020 dollar mod 1,3330 dollar torsdag eftermiddag.



Euro står fredag morgen i 1,1590 dollar mod 1,1615 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 111,65 yen mod 111,10 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 0,8900 pund på en euro fredag morgen mod 0,8915 pund torsdag eftermiddag, og der går 129,40 yen på en euro fredag morgen mod 129,05 yen torsdag eftermiddag.



