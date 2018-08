Aktier: Kraftige asiatiske kursdrop med epicenter i Kina

Relateret indhold Artikler

De asiatiske aktiemarkeder dykker markant torsdag, da den seneste eskalering i handelskrigen rammer de kinesiske aktier hårdt, mens globale obligationsmarkeder er rystet af øget låntagning i Washington og Japans nyfundne tolerance over for højere renter.



Også de amerikanske futures er begyndt at røre på sig i negativ retning ud på den asiatiske handelsdag.



Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger blandet med fald på 0,2-0,3 pct. torsdag morgen.



Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et dyk på 1,0 pct.



I Tokyo trækker et stærkt skuffende regnskab fra Kobe Steel ned, men tabene bliver begrænset af stigninger i finansaktierne, der nyder godt at udsigten til stigende obligationsrenter.



Kobe Steel dykker mere end 8 pct. efter en nedgang på 55 pct. i overskuddet i andet kvartal, hvor en skandale om manipulerede data eksploderede i Japans tredjestørste stålproducent.



Nikkei-indekset falder 1,1 pct., og det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 1,0 pct.



I Kina er der anderledes fart på kursfaldene.



"Markedsstemningen er blevet dæmpet af fornyet frygt for handelskrig," siger analytiker Zhang Quan fra Huaan Securities til Reuters.



Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder henholdsvis 2,5 pct. og 2,6 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 2,3 pct.



Blandt de øvrige markeder dropper Taiwans Taiex-indeks og Sydkoreas Kospi-indeks begge 1,5 pct., mens Singapores Strait Times-indeks falder 1,4 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et tab på 0,4 pct.



Indeks Udvikling (%)

Nikkei 225 -1,1

Topix -1,0

Hongkongs Hang Seng -2,3

China Shanghai Composite -2,5

China CSI 300 -2,6

Taiwan Taiex -1,5

Sydkoreas Kospi -1,5

Indiens BSE Sensex -0,6

Singapores STI -1,4

Sydney ASX 200 -0,4



Indeksværdi klokken 6.15.



/ritzau/FINANS