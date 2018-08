Valuta: Yderst snæver intervalhandel

Så godt som fastlåste kurser i snævre intervaller præger valutahandlen torsdag morgen.



Investorerne absorberer den amerikanske centralbanks bemærkninger efter det pengepolitiske møde i Federal Reserve onsdag, hvor banken gav en optimistisk vurdering af verdens største økonomi og fastholdt kursen mod gradvise renteforhøjelser.



Fed holdt som ventet renten uændret og noterede, at den amerikanske økonomiske vækst er steget kraftigt, og at arbejdsmarkedet fortsat er styrket.



"Fed leverede ret aggressive kommentarer i erklæringen og understregede styrken af den amerikanske økonomi. Der var ingen stor overraskelse i bemærkningerne, men den overordnede tone var lidt skarpere end sidst," siger chefstrateg Osamu Takashima fra Citigroup Global Markets Japan til Reuters.



Med centralbankmødet ude af billedet kan de globale finansmarkeder fortsætte med at se på den amerikanskdrevne internationale handelskrig, hvor højtstående amerikanske embedsmænd onsdag sagde, at præsident Donald Trump foreslår en forhøjelse af toldtarifferne rettet mod Kina til ekstra 25 pct. på import for 200 mia. dollar.



Det giver lidt støtte til japanske yen, der ellers var svækket oven på tirsdagens fastholdelse af Bank of Japans lempelige pengepolitik og understregning af, at renten her vil blive holdt lav i endnu længere tid.



Britiske pund oplever kun marginale udsving forud for Bank of Englands pengepolitiske møde senere torsdag. Markedet forventer generelt, at renten bliver hævet, hvilket i så fald vil være anden gang siden den globale finanskrise satte ind.



Pund sterling koster 1,3115 dollar torsdag morgen mod 1,3125 dollar onsdag eftermiddag.



Euro koster torsdag morgen 1,1660 dollar mod 1,1670 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster torsdag morgen 111,60 yen mod 112,00 yen onsdag.



Dermed går der 130,15 yen på en euro torsdag morgen mod 130,70 yen onsdag og 0,8890 pund på en euro torsdag morgen, hvilket også var tilfældet onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS