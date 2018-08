Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,6 Topix +0,6 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite -0,3 China CSI 300 -0,4 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,4 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,1

De asiatiske aktiemarkeder ligger med stigninger onsdag, hvor markedet er på bagkant af en stærk Wall Street-slutspurt, trods rapporter om at Washington planlægger at hæve taksterne på kinesiske varer for 200 mia. dollar.De globale markeder steg tirsdag og var hjulpet af forlydender om, at USA og Kina forsøger at genoptage handelsforhandlinger for at afbøde importstriden.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et plus på 0,2 pct.I Tokyo holder investorerne sig ikke tilbage længere, da gårsdagens pengepolitiske annoncering fra Bank of Japan ikke bød på de rygtede stramninger."Gevinster i amerikanske aktier og yensvækkelse støtter Nikkei. Det er blevet lettere for markedet at fokusere på de støttende faktorer, nu hvor Bank of Japan's pengepolitiske møde er overstået," siger Yutaka Miura, senioranalytiker hos Mizuho Securities.Nikkei-indekset stiger 0,6 pct., og også det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,6 pct.I Kina er der anderledes tilbageholdenhed. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder henholdsvis 0,3 pct. og 0,4 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks begrænser tabet til 0,1 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger blandet med fald i S&P og Dow Jones under 0,1 pct., mens Nasdaq stiger 0,2 pct. onsdag morgen.Indeksværdi klokken 5.30./ritzau/FINANS