Valuta: Kinesiske yuan svinger i ellers stille marked

Der er så godt som ingen bevægelse i de store internationale valutaer onsdag morgen, hvor kinesiske yuan har overtaget hovedrollen på valutamarkedet med kraftige udsving.



Den kinesiske valuta styrkedes markant sent tirsdag, hvor det forlød, at parterne i den amerikansk-kinesiske handelsstrid var på vej tilbage til forhandlingsbordet, men styrkelsen fik en ende efter oplysninger om, at Det Hvide Hus er ved at foreslå højere tariffer på kinesisk import for 200 mia. dollar.



Tarifferne skal ifølge forlydenderne øges til 25 pct. fra 10 pct., hvilket kan udløse en ny runde af handels-fjendtlig indstilling.



"Spørgsmålet er, om det er endnu en "smart" forhandlingstaktik fra USA's side, men markedet har reageret som ventet, og risikolysten ser endnu engang ud til at vige i løbet af de næste par handelssessioner," siger handelschef Nick Twidale fra Rakuten Securities i Tokyo til Reuters.



Kinesiske yuan koster onsdag morgen 6,8160 yuan mod 6,8160 yuan ved lukketid tirsdag eftermiddag, og 6,7940 yuan da on-shoremarkedet åbnede onsdag morgen.



Der går samtidig 6,8260 offshore-yuan på en dollar mod 6,8140 offshore-yuan tirsdag eftermiddag og 6,7770 offshore-yuan først på aftenen tirsdag, hvor on-shoremarkedet var lukket.



Japanske yen er fortsat underdrejet efter tirsdagens svækkelse på baggrund af Bank of Japans fastholdelse af renterne på et "meget lavt niveau i længere tid".



"Da Bank of Japan har købt en stor mængde JGB'ere (japanske statsobligationer, red.) i de seneste special-operationer, har markedsaktører ikke flere JGB'er at sælge, selvom de gerne ville. Med centralbanken af vejen er der ikke grund til at købe yen," siger seniorstrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities til Reuters.



Euro koster onsdag morgen 1,1685 dollar mod 1,1695 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,85 yen mod 111,95 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 130,70 yen på en euro onsdag morgen mod 130,95 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS