Aktier: Global teknologinedtur påvirker investorlyst i Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,3 Topix -0,9 Hongkongs Hang Seng -0,6 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,2 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 +0,2

De asiatiske aktiemarkeder svækkes tirsdag morgen, hvor investorerne tager bestik af nedturen for de globale teknologiaktier, der mandag sendte de store amerikanske teknologikoncerner i spin og som tirsdag bekræftes af et skuffende regnskab fra den sydkoreanske gigant Samsung.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,1 pct.Markante kursfald i teknologisektorens største fem aktier - Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google - har rystet verdensmarkedet forud for Apples regnskab senere i tirsdag."Markedernes sværvægtsmestre havde en hård dag," noterer handelschef Stephen Innes fra Oanda i Singapore ifølge AFP.I Tokyo holder investorerne sig yderligere tilbage, mens de venter på dagens pengepolitiske annoncering fra Bank of Japan."Markedet ser meget forsigtigt ud forud for Bank of Japans beslutning, inklusive en mulig ændring af bankens aktivopkøb," siger investeringschef Yasuo Sakuma fra Libra Investments i Tokyo til Reuters.Nikkei-indekset falder 0,3 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,9 pct.I Kina er der ligeledes tilbageholdenhed. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,6 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med små stigninger under 0,1 pct. tirsdag morgen.Indeksværdi klokken 5.30./ritzau/FINANS