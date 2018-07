Valuta: Stilhed inden pengepolitiske annonceringer

Stilheden er larmende på valutamarkedet tirsdag morgen, hvor markedsdeltagerne afventer de pengepolitiske beslutninger fra Bank of Japan senere på dagen, og fra Federal Reserve og Bank of England onsdag og torsdag.



Der har gennem de seneste uger været forlydender om, at den japanske centralbank overvejer skridt til at tilpasse det nuværende massive stimuleringsprogram for at gøre det mere bæredygtigt.



Ændringer vil i så fald være de første siden 2016 og markere det seneste tegn på, at centralbankguvernør Haruhiko Kuroda gradvist er på vej væk fra det radikale lempelsesprogram, der blev implementeret for fem år siden for at tvinge økonomien ud af årtiers deflation.



Bank of Japan har gennemført særskilte obligationsopkøbsoperationer tre gange i indeværende måned for at forhindre stigende obligationsrenter, der er opstået i takt med stigende forventninger om, at banken vil tilpasse pengepolitikken.



"Når man ser på det 10-årige udbytte i JGB (japanske statsobligationer, red.), ser det ud til, at markederne gradvis prissætter muligheden for pengepolitiske ændringer i denne uge," siger valutachef Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Centralbank-operationerne er gået ud på tilbud om opkøb af ubegrænsede mængder af statspapirer til en fastsat lav rente.



"Hvis der ikke er konkrete resultater denne gang, vil Bank of Japan foretage overvejelser om foranstaltninger, som kan afbøde de negative konsekvenser af den hidtidige pengepolitik på næste møde," vurderer Masafumi Yamamoto.



Ved siden af Bank of Japan er investorerne tilbageholdende på grund af Federal Reserves tilsvarende pengepolitiske møde, der ventes afsluttet onsdag uden ændringer, mens Bank of England, som generelt forventes at øge renten, holder møde torsdag.



Pund sterling koster tirsdag morgen 1,3120 dollar mod 1,3145 dollar mandag eftermiddag.



Euro koster tirsdag morgen 1,1710 dollar mod 1,1715 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 111,05 yen mod 111,00 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 130,05 yen på en euro tirsdag morgen mod 130,05 yen mandag eftermiddag, og der går 0,8825 pund på en euro tirsdag morgen mod 0,8910 pund mandag eftermiddag



