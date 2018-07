Råvarer: Blandede geopolitiske signaler sænker oliepriserne lidt

Relateret indhold Artikler

Priserne på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder. Det skyldes blandt andet spændinger i handelskrigen mellem USA og Kina, mens generel usikkerhed afholder investorer fra at investere. Guld- og kobberpriserne falder ligeledes.



Spændingerne i handelskrigen mellem USA og Kina vejer stadig tungt. Det på trods af, at handelskrigsfrygten melklem Europa og EU synes lettet en anelse.



"Bekymringer omkring handelskrigen mellem USA og Kina fortsætter med at tynge priserne, mens den saudiarabiske standsning af sejlads gennem Det Røde Hav tilsyneladende ikke har formået at hæve priserne," siger Stephen Innes, der er handelsleder hos OANDA Brokerage, til Reuters.



Amerikanske energiselskaber har i uge 30 fået tre nye borerigs i arbejde. Det fremgår af ny data fredag, at det er første gang med øget olieboringsaktivitet i tre uger.



Troen på det amerikanske oliemarked falder hos flere hedgefonde, viser andet ny data fredag, hvilket har resulteret i, at hedgefondene for anden uge i træk har solgt fra. Det skyldes ifølge Reuters, at oliepriserne endnu er ustabile grundet spændinger i verdenshandlen og geopolitiske risici.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 74,31 dollar mod 74,54 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 68,86 dollar mod 69,23 dollar fredag eftermiddag.



Mandag morgen koster en ounce guld 1219,85 dollar mod 1225,02 dollar fredag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber mandag morgen 6228,50 dollar mod 6292 dollar fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS