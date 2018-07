Aktier: Rødt på rødt overalt i Fjernøsten

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,7 Topix -0,3 Hongkongs Hang Seng -0,7 China Shanghai Composite -0,2 China CSI 300 -0,3 Taiwan Taiex -0,6 Sydkoreas Kospi -0,1 Indiens BSE Sensex n/a Singapores STI -0,6 Sydney ASX 200 -0,4

De asiatiske aktiemarkeder ligger badet i rødt mandag morgen, hvor teknologi- og energiaktierne i lighed med udviklingen på Wall Street fredag fører an i den negative tendens.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan ligger med et minus på 0,5 pct."De asiatiske aktiemarkeder lagde som sådan ud med en blød start i morges i fodsporene fra fredagens amerikanske markeder. Dertil kommer, at risikovilligheden sandsynligvis vil sætte sig på forkanten af en række begivenheds-risici i løbet af ugen, der vil holde investorer beskæftiget, såsom eurozone og amerikanske økonomiske indikatorer," siger analytiker Jingyi Pan fra IG i Singapore i et notat ifølge AP.I Tokyo dropper Nikkei-indekset 0,7 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,3 pct.I Kina er der ligeledes tilbageholdenhed. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder henholdsvis 0,2 pct. og 0,3 pct., og Hongkongs Hang Seng-indeks dykker 0,7 pct.Futures på de store amerikanske aktieindeks ligger med fald på 0,2-0,4 pct. mandag morgen.Indeksværdi klokken 5.35./ritzau/FINANS