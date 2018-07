Valuta: Sommerstilheden er sat ind inden pengepolitiske møder

Der bliver trådt vande, så det sprøjter, på valutamarkedet mandag morgen. Sommerstilheden er sat ind på de store markeder i såvel Tokyo som London og New York, der alle har august som primær ferieperiode.



Og med pengepolitiske møder i både Bank of Japan og Federal Reserve i ugens løb skal de tilbageværende markedsdeltagere ikke have klinket noget.



Ikke at der er lagt op til ændringer i de respektive pengepolitiske strategier eller toneangivende renteniveauer på nuværende tidspunkt, men kommentarer fra mødedeltagerne kan altid få indflydelse på valuta- og obligationskursdannelsen.



Fredagens skuffende amerikanske BNP-data pressede dollar over i bakgear, men de forholdsvis høje renter lægger en dæmper på entusiasmen hos investorerne.



"Investorer vil være mere interesserede i de amerikanske BNP-data, der inkorporerer juli, da det er der, tarif-taksterne på kinesiske varer blev aktiveret," siger valutastrateg Masafumi Yamamoto fra Mizuho Securities i Tokyo til Reuters.



Han peger på en stor tilbageholdenhed i markedet på grund af ugens monetære begivenheder.



"Bevægelserne vil sandsynligvis være begrænsede forud for Bank of Japan-mødet," vurderer Masafumi Yamamoto.



Sterling presses af brexit



Pund sterling er ramt af bekymringer over manglende fremskridt i brexit-forhandlingerne.



Markedet ser frem mod torsdag, hvor Bank of England holder pengepolitisk møde og i vid udstrækning ventes at hæve renten.



Hvis det er tilfældet, er det blot anden gang, at renten hæves siden finanskrisen satte ind i 2008.



Pund sterling koster mandag morgen 1,3105 dollar mod 1,3125 dollar fredag eftermiddag.



Euro koster mandag morgen 1,1655 dollar mod 1,1645 dollar fredag eftermiddag, og dollar koster 111,10 yen mod 111,00 yen fredag eftermiddag.



Dermed går der 0,8895 pund på en euro mandag morgen mod 0,8870 pund fredag eftermiddag, og der går 129,50 yen på en euro mandag morgen mod 129,25 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS