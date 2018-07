Aktier: Asiatiske markeder afventer udvikling i handelskrig og BNP-data

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,3 Topix +0,4 Hongkongs Hang Seng -0,1 China Shanghai Composite -0,1 China CSI 300 -0,1 Taiwan Taiex +0,4 Sydkoreas Kospi +0,1 Indiens BSE Sensex +0,7 Singapores STI -0,2 Sydney ASX 200 +0,8

De asiatiske aktiemarkeder ligger fortsat uden ensartet retning fredag morgen.Udviklingen i handelsstriden mellem USA og Kina optager investorerne, efter at Beijing har inddraget nye former for pres på USA end blot tariffer gennem at blokere Qualcomms 44 mia. dollar store erhvervelse af NXP."Realiteten er, at det hovedsageligt drejer sig om Kina, og der er endnu ikke nogen tegn på, at USA vil bøje af," siger markedschef Greg McKenna fra AxiTrader i Sydnet til AFP.Mange anser det som mest sandsynligt, at EU har givet sig over for USA, hvilket den amerikanske præsident, Donald Trump, ifølge Greg McKenna kan opfatte som et tegn på, at "hans krigeriske tilgang er den rigtige".I Tokyo er der moderate stigninger, men mange holder sig tilbage op til dagens BNP-data fra USA."Mange investorer sidder på sidelinjen i stedet for at satse på enten et fald under 22.000 eller en stigning til over 23.000 (i Nikkei-indekset, red.)," siger investeringschef Yasuo Sakuma fra Libra Investments i Tokyo til Reuters.Nikkei-indekset stiger 0,3 pct. til 22.644,92, mens det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,4 pct.I Kina er der større tilbageholdenhed. Shanghai Composite og CSI 300-indekset falder 0,1 pct., og også Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med et minus på 0,1 pct.Blandt de øvrige markeder stiger Taiwans Taiex-indeks 0,4 pct., Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,1 pct., mens Singapores Strait Times-indeks falder 0,2 pct.Sydneys ASX-indeks slutter dagen med en gevinst på 0,8 pct.Fredag morgen ligger de amerikanske indeksfutures med gevinster på 0,1-0,2 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Torsdagens scenarie fortsætter frem mod USA's BNP-data

Indeksværdi klokken 6.15./ritzau/FINANS