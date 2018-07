Valuta: Torsdagens scenarie fortsætter frem mod USA's BNP-data

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske dollar står relativt stærkt fredag morgen, hvor investorerne afventer dagens vigtige BNP-data for andet kvartal fra USA.



Den fælleseuropæiske valuta, euro, holder fast i torsdagens svækkelse, efter at Den Europæiske Centralbank (ECB) som ventet holdt fast i den planlagte tidsplan for at reducere de pengepolitiske lempelser.



ECB noterede, at kursen mod at afslutte det 2600 mia. euro store stimulusprogram i år er uændret, og at renten vil blive holdt på det rekordlave niveau frem til efter sommeren 2019.



Modsat er der støtte til dollar fra andre vinkler.



"Dollar er styrket over hele linjen, og det afspejler et løft fra fundamentale faktorer, især højere amerikanske renter og stigende Wall Street-aktier i form af forbedret risikovillighed," siger seniorstrateg Junichi Ishikawa fra IG Securities i Tokyo til Reuters.



Det tiårige amerikanske statsobligationsrente snuser til et seks ugers toppunkt lige under 3 pct. fredag morgen, mens markedet gør klar til potentielle stærke amerikanske bruttonationalprodukt-data, som offentliggøres senere fredag.



"Dollar vil være fanget mellem de fundamentale faktorer og et nedadgående pres fra politiske faktorer, såsom præsident Trumps forsøg på at holde dollarstyrkelsen i ave," siger Junichi Ishikawa.



Japanske yen holder skansen og lidt til, efter at Donald Trump tidligere på ugen luftede sin utilfredshed over den amerikanske valutas styrke, samt på spekulationer om at Bank of Japan vil nedskalere den massive monetære stimulans hurtigere end hidtil vurderet.



Euro står fredag morgen i 1,1650 dollar mod 1,1665 dollar torsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 111,00 yen mod 111,10 yen torsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,30 yen på en euro fredag morgen mod 129,60 yen torsdag eftermiddag.



