EU og USA's tilsyneladende enighed om vejen uden om en handelskrig sender renterne på statsobligationer i vejret.



Onsdag aften oplyste EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og USA's præsident, Donald Trump, i en fælles udtalelse, at de er blevet enige om rammerne for en fremtidig handelsaftale mellem USA og EU.



Det skete på et møde i Washington D.C. mellem de to politiske overhoveder.



Det er hidtil småt med detaljer, og "aftalen" ses i øjeblikket mest som en hensigtserklæring. Men Juncker oplyser blandt andet, at Trump på mødet har indvilliget i ikke at gennemføre sin trussel om at øge tolden på biler og autodele, som USA importerer fra Europa.



Efterfølgende steg renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation fra et niveau omkring 2,93 pct. meget af onsdag eftermiddag til 2,97 pct., hvilket også er niveauet torsdag morgen.



Samtidig er der store rentestigninger i Japan, hvor den tiårige rente når tæt på 0,10 pct. - det højeste i mere end et år - op til næste uges rentemøde i centralbanken, Bank of Japan, skriver Bloomberg News.



Dermed er der formentlig lagt i kakkelovnen til lignende rentestigninger på det europæiske marked. Her lukkede den tiårige danske statsobligation i en rente på 0,33 pct. onsdag efter et fald på 1 basispoint. Den tyske tiårige rente lå på 0,39 pct. ved lukketid.



Efter handelsaftalen vender mange investorer fokus mod eftermiddagens rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB). Der forventes generelt et møde uden markante nye udmeldinger, men centralbankchef Mario Draghi vil formentlig blive bedt om at uddybe ECB's prognose om at tidligst hæve renten efter sommeren 2019.



Inden da er der på nøgletalsfronten forbrugertillidstal fra Tyskland og Sverige, mens USA til eftermiddag bidrager med en mindre buket af nøgletal - herunder de ugentlige ledighedstal og en oversigt over ordrer på varige forbrugsgoder.



/ritzau/FINANS