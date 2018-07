Aktier: Stærkt blandede markeder på tværs af Asien

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -0,1 Topix +0,7 Hongkongs Hang Seng -0,7 China Shanghai Composite -0,6 China CSI 300 -0,9 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI +0,1 Sydney ASX 200 0,0

De asiatiske aktiemarkeder ligger blandet torsdag morgen.Der er positive tendenser i kølvandet af mødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, der enedes om en rammeaftale, som er møntet på at hindre en handelskrig og på at fjerne toldmure og generelle handelshindringer.Men skuffende regnskaber fra teknologisektoren i USA drypper malurt i bægeret, hvilket resulterer i stærkt divergerende aktieindeks i Asien.I Tokyo er der bud efter aktier i det bredere marked, men det tunge Nikkei-indeks holdes tilbage, af spekulationer om at Bank of Japan vil gennemgå opkøbene af børsnoterede aktiver og reducere investeringerne i børsnoterede selskaber."Nikkei er ramt på grund af forsigtighed over mødet i Bank of Japan (i næste uge, red.), men overordnet er stemningen solid," siger markedsanalytiker Makoto Sengoku fra Tokai Tokyo Research Institute til AFP.Nikkei-indekset falder 0,2 pct., men det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,6 pct.I Kina er der større tilbageholdenhed. Shanghai Composite viger 0,6 pct., og CSI 300-indekset falder 0,9 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med et minus på 0,7 pct.Blandt de øvrige markeder stiger Taiwans Taiex-indeks 0,2 pct., Sydkoreas Kospi-indeks øger 0,6 pct., og Singapores Strait Times-indeks kravler 0,1 pct. op, mens Sydneys ASX-indeks slutter dagen så godt som uændret.Torsdag morgen ligger de amerikanske futures ligeledes blandede. Dow Jones-futuren stiger 0,1 pct., mens S&P 500-futuren falder 0,2 pct., og Nasdaq-futuren dropper 0,9 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Euro styrkes efter Trumps og Junckers rammeaftale Indeksværdi klokken 6.15./ritzau/FINANS