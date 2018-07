Valuta: Euro styrkes efter Trumps og Junckers rammeaftale

Den amerikanske dollar er på tilbagetog, mens den fælleseuropæiske valuta, euro, avancerer i kølvandet af meldinger om en amerikansk-europæisk aftale om at indlede forhandlinger om at sænke toldtakster. Det reducerede de umiddelbare bekymringer om forværring af de globale handelsspændinger.



Drøftelserne mellem EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og den amerikanske præsident, Donald Trump, førte til enighed om rammerne for en fremtidig handelsaftale mellem USA og EU.



Aftalen har flere elementer og blev af Trump præsenteret som "en meget stor dag for fri og fair handel". Det er dog småt med detaljer, og Trumps og Junckers fælles pressemøde sluttede uden at svare på spørgsmål.



Donald Trump pointerede, at der skal findes "en løsning" på de toldsatser, der er indført i den seneste udveksling af "gengældelsestold", mens Juncker oplyser, at Trump på mødet indvilligede i ikke at gennemføre truslen om at øge tolden på biler og autodele, som USA importerer fra Europa.



"Dollar er stort set svækket mod alle valutaer, herunder kinesiske yuan, da handelsspændingerne er reduceret. USA og EU har tilsyneladende erklæret våbenhvile, og håbet er, at Nafta-forhandlingerne og handelsforhandlinger med Kina også vil være positive," siger seniorvalutastrateg Yukio Ishizuki fra Daiwa Securities i Tokyo til Reuters.



Kinesiske yuan er styrket næsten 1 pct. i onshore-handlen torsdag morgen efter at have ramt det svageste niveau i mere end et år tidligere på ugen.



Og mens euro bliver styrket af aftalen, holdes yen stabil, da dollarsvækkelsen holdes i skak af et tilbageløb i præmie-kapital denomineret i yen på grund af sikre placeringer i Japan, mens uroen og bekymringerne om en total handelskrig voksede.



Investorerne kan nu se frem mod Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske møde senere torsdag.



ECB ventes generelt at holde politikken uændret, men investorerne vil studere kommentarer fra centralbankchef Mario Draghi for eventuelle indikationer om tempoet i bankens pengepolitiske normaliseringsproces.



Euro koster torsdag morgen 1,1740 dollar mod 1,1675 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster torsdag morgen 110,85 yen mod 110,90 yen onsdag.



Dermed går der 130,15 yen på en euro torsdag morgen mod 129,50 yen onsdag.



/ritzau/FINANS