Relateret indhold Aktieordbog

Sammen med en række regnskaber løber et politisk møde med opmærksomheden på det amerikanske aktiemarked, som onsdag godt en time før åbning ser ud til at starte negativt.



Målt på handlen med futures peger de ledende indeks ned med mellem 0,1 og 0,4 pct. Det følger, efter at de selvsamme indeks - S&P 500, Dow Jones og Nasdaq - tirsdag overvejede steg og derved havde en god dag.



- Gårsdagens positive tone i aktiemarkederne er blevet erstattet af forsigtighed, idet investorerne venter og ser, om mødet mellem Donald Trump (USA's præsident, red.) og Jean-Claude Juncker (EU-Kommissionens formand, red.) vil ende med et brag, skriver chefanalytiker Chris Beauchamp fra IG i en analyse ifølge Marketwatch.



På mødet onsdag vil Donald Trump og Jean-Claude Juncker tale om samhandel, efter at USA tidligere har indført ekstratold på import af stål og aluminium fra Europa, ligesom der er blevet truet med ekstratold på amerikansk import af europæiske biler.



Mens investorerne afventer udfaldet af mødet, har de haft en stribe af regnskaber til at kigge igennem.



Blandt andet har bilproducenten General Motors leveret et regnskab for andet kvartal, der isoleret set var bedre end ventet målt på indtjeningen, men som også indeholdt en nedjustering af helårets forventninger på grund af store udsving i primært sydamerikanske valutaer og dyre råvarer. I formarkedet falder General Motors-aktien 5 pct.



Regnskab er der ligeledes kommet fra Boeing, som dykker 3,1 pct. i formarkedet. Det sker på grund af store nedskrivninger i et ellers fint kvartal, hvor resultaterne endte marginalt bedre end ventet hos analytikerne, og hvor forventningerne til helårets salg samtidig blev løftet.



Sødere modtagelse er der af læskedrikproducenten Coca-Colas regnskab for andet kvartal, som indeholdt bedre end ventede resultater for både omsætning og indtjening. I formarkedet går aktien op med 0,5 pct.



/ritzau/FINANS