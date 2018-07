I et sommerstille marked er der onsdag eftermiddag ikke markante bevægelser mellem de store valutaer, og investorerne ser også mest ud til at afvente nyt fra et par møder det næste døgns tid.



Onsdag er det formentlig mødet mellem EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og USA's præsident, Donald Trump, som tager størst fokus hos investorerne. De skal i Washington tale samhandel, efter at USA tidligere har indført ekstratold på import af aluminium og stål fra Europa, og Donald Trump herudover har truet med samme tiltag over for import af europæiske biler.



- En hvilken som helst forsonlig bemærkning fra de to set i lyset af handelstopmødet i juni kan hjælpe med at løfte aktierne for de europæiske bilproducenter og derved også euro-dollar-forholdet, vurderer flere strateger fra Crédit Agricole, herunder Valentin Marikov, ifølge Bloomberg News.



- Med det sagt så mener vi, at styrkelsen hurtigt kan gå i sig selv igen med tanke på den vedvarende vækst og de pengepolitiske forskelle mellem USA og eurozonen, hvilket kan blive understreget yderligere ved det kommende møde i Den Europæiske Centralbank (ECB) torsdag.



På seneste rentemøde i ECB blev det besluttet at forlænge opkøbsprogrammet af obligationer, der også kendes som QE-programmet, frem til udgangen af 2018. Samtidig besluttede ECB-medlemmerne at fastholde renten, men lagde samtidig op til først at hæve renterne en gang efter næste sommer.



Euro koster onsdag eftermiddag 1,1693 dollar mod 1,1695 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar koster 111,08 yen mod 111,15 yen tirsdag eftermiddag.



Dermed går der 129,90 yen på en euro onsdag eftermiddag mod 130,00 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS