De europæiske statsrenter bliver sendt en smule ned onsdag ved middagstid, hvilket formentlig hænger sammen med de vigtige møder, som investorerne vil holde øje med det næste døgns tid.



Startende med onsdag vil EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mødes med USA's præsident, Donald Trump, for at diskutere samhandel.



Det sker, efter at USA tidligere har pålagt ekstratold på import af europæisk stål og aluminium. Ifølge den amerikanske præsident kan det udvides til også at dække import af europæiske biler.



Og torsdag vender investorerne så blikket mod Den Europæiske Centralbank, hvor et pengepolitisk møde vil blive fulgt op af en pressekonference med Mario Draghi, øverste chef for centralbanken. Her vil der især blive lyttet efter, om centralbanken stadig regner med først at løfte sin ledende rente til næste års efterår.



- Efter den meget dueagtige besked vi fik i juni, og de efterfølgende nyheder om at ikke alle er glade med markedets dueagtige reaktion på mødet, vil markederne formentlig være følsomme over for et hvilket som helst tegn på, at døren er åben for en tidligere rentestigning, siger Jan von Gerich, chefanalytiker i Nordea, ifølge Reuters.



Op til det næste døgns tids møder omkring samhandel og pengepolitik vælger investorerne onsdag at sende renterne en smule ned, og herhjemme falder renten på den tiårige danske statsobligation med 1 basispoint til 0,33 pct. I stort set resten af Europa er der ligeledes rentefald ved middagstid.



Fra makrofronten er der onsdag formiddag blevet holdt øje med det tyske erhvervstillidsindeks IFO, som udviklede sig en spids bedre end ventet i juli, da det faldt til 101,7 fra 101,8 måneden før. Det skal sammenlignes med markedskonsensus om indeks 101,5 ifølge Bloomberg News.



Sidst på eftermiddagen kan investorerne se frem til opgørelsen over salget af nye boliger i USA i juni.



/ritzau/FINANS