De danske statsrenter går umiddelbart en lavere start i møde onsdag, og dermed fortsættes tendensen fra tirsdag, hvor to dages rentestigninger delvist blev udvisket.



I USA faldt renterne igen tirsdag, og onsdag morgen er rentefaldet fortsat på markedet i Tokyo, hvor renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation befinder sig i 2,93 pct., hvilket er 3 basispoint lavere end ved dansk lukketid tirsdag.



Dermed ser usikkerheden omkring centralbankernes stramninger af pengepolitikken ud til for en stund at blive dæmpet igen, efter at der har været historier om snarlige stramninger hos blandt andet den japanske centralbank, Bank of Japan, der gennem mange år ellers har været ekstremt lempelig.



Fra nøgletalsfronten er onsdagens højdepunkt opgørelsen af IFO-indikatoren fra Tyskland for juli, der offentliggøres midt på formiddagen.



Bringer den en positiv overraskelse, kan det nemlig være med til at trække i den modsatte retning, vurderer Sydbank.



"Vi vurderer, at det danske obligationsmarked vil åbne med tendens til små rentefald. Hvis IFO-indekset overrasker positivt, kan det presse renterne lidt op," skriver Kim Blindbæk, der er makroanalytiker hos Sydbank, i en morgenkommentar onsdag.



Blandt økonomerne ventes der en aflæsning på 101,5 ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News. I juni blev indekset, der måler forretningsklimaet i Tyskland, opgjort til 101,8.



Sidst på eftermiddagen kan investorerne desuden se frem til en opgørelse af salget af nye boliger i USA i juni.



/ritzau/FINANS