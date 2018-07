Aktier: Positiv udvikling i Asien efter USA-plus og Kina-stimulans

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +0,8 China Shanghai Composite +0,1 China CSI 300 +0,0 Taiwan Taiex -0,3 Sydkoreas Kospi -0,3 Indiens BSE Sensex +0,2 Singapores STI +0,8 Sydney ASX 200 -0,3

De asiatiske aktiemarkeder ligger med pæne kursstigninger onsdag morgen.Markedsoptimismen stammer fra stærke Wall Street-regnskaber og håb om, at de øgede kinesiske offentlige udgifter vil øge væksten. Men handelsstridighederne er fortsat i fokus forud for et møde mellem USA's præsident, Donald Trump, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker."Stigninger i de amerikanske aktier samt Kinas stimulansplan giver støtte til aktierne. Regnskabssæsonen fortsætter, og indtjeningen vil være et centralt punkt for markederne, som også skal holde øje med udviklingen i handelsstriden," siger seniorøkonom Soichiro Monji fra Daiwa SB Investments til Reuters.I Tokyo slår håbet om større afsætning til Kina igennem i især jern- og stålindustrien. Nikkei-indekset stiger 0,5 pct., og også det bredere Topix-indeks ligger med et plus på 0,5 pct.I Kina er der større tilbageholdenhed. Shanghai Composite stiger 0,1 pct., og CSI 300-indekset øger marginalt, mens Hongkongs Hang Seng-indeks ligger med et plus på 0,8 pct.Blandt de øvrige markeder falder Taiwans Taiex-indeks 0,3 pct., og Sydkoreas Kospi-indeks viger 0,3 pct., mens Singapores Strait Times-indeks øger 0,8 pct.Sydneys ASX-indeks lukker med et tab på 0,3 pct.Onsdag morgen ligger de amerikanske futures med kursfald på 0,1-0,2 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Intervalhandel op til EU-USA handelstopmøde

Indeksværdi klokken 6.15./ritzau/FINANS