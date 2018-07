Råvarer: Oliepriserne falder på grund af risiko for overforsyning

Prisen på både den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie falder fortsat tirsdag morgen. Opmærksomheden er blevet rettet mod risikoen for overforsyning på oliemarkedet, hvorimod markedsdeltagerne ryster de tidligere spændinger mellem USA og Iran af sig.



Prisen på den europæiske referenceolie er faldet med 0,14 pct. fra mandag til tirsdag, og prisen på WTI-olie er samtidig faldet med 0,13 pct.



Tidligere i løbet af mandagen steg priserne på oliemarkedet, efter at USA's præsident, Donald Trump, advarede imod alvorlige konsekvenser for Iran, hvis landet truede USA.



"Imens oliepriserne var den primære modtager af weekendens overskriftskamp mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den iranske præsident, Rouhani, faldt kampen lidt til jorden, da investorerne i stedet drejede opmærksomheden mod overforsyning," siger Stephen Innes, der er APAC-handelsleder i Oanda, til Reuters.



Saudi-Arabien og andre store producenter øger produktionen af olie for at opveje de potentielle tab, som vil komme til novembers deadline for de lande, som skal beslutte sig for, om de vil indvillige i USA's sanktioner mod salg af olie fra Iran.



Markedet er også blevet påvirket af bekymringer, omkring hvordan de stigende konflikter om global handel vil påvirke den globale økonomiske vækst og energiefterspørgsel.



En tønde af Brent-olien koster tirsdag morgen 72,87 dollar mod 73,66 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 67,68 dollar mod 68,58 dollar mandag eftermiddag.



Tirsdag morgen koster en ounce guld 1221,94 dollar mod 1224,95 dollar mandag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6166 dollar mod 6128 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS