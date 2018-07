Aktier: Fornyet asiatisk optimisme efter Wall Street-stigning

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 +0,5 Topix +0,5 Hongkongs Hang Seng +1,5 China Shanghai Composite +1,6 China CSI 300 +1,7 Taiwan Taiex +0,2 Sydkoreas Kospi +0,5 Indiens BSE Sensex +0,4 Singapores STI +0,3 Sydney ASX 200 +0,6

Opdateret 7.01De asiatiske aktiemarkeder ligger med ganske solide kursstigninger tirsdag morgen.Gårsdagens optimistiske stemning fra sidst på dagen på Wall Street smitter af i Asien, hvor investorerne ser frem mod ugens mange regnskaber fra de store udenlandske og indenlandske selskaber.Google lagde ud mandag med et kanonregnskab, der sendte aktien mod rekord i eftermarkedet.Senere på ugen kommer regnskaber fra blandt andet Facebook, AT&T, Amazon, Twitter, Qualcomm og Intel i teknologisektoren, mens Shell, Boeing, Michelin, Lockheed og Nissan er blandt de mere traditionelle tunge regnskabsaktuelle selskaber.Det er især bankerne, der trækker op på børserne tirsdag oven på de seneste bevægelse i obligationsrenterne, mens aktiemarkedet i Kina nyder godt af et sats på stigende statslige investeringer i infrastruktur, skriver Bloomberg News.I Tokyo er der positiv påvirkning fra valutamarkedet, der efter japansk lukketid mandag har svækket den japanske yen. Nikkei-indekset stiger 0,5 pct., og det samme gør det bredere Topix-indeks.I Kina ligger Shanghai Composite 1,6 pct. højere, og CSI 300-indekset øger 1,7 pct., mens Hongkongs Hang Seng-indeks hopper 1,5 pct.Blandt de øvrige markeder ligger Taiwans Taiex-indeks med et plus på 0,2 pct., Sydkoreas Kospi-indeks stiger 0,5 pct., og Singapores Strait Times-indeks øger 0,3 pct., mens Sydneys ASX-indeks ligger med en gevinst på 0,6 pct.Tirsdag morgen ligger de amerikanske futures med små stigninger på 0,2 til 0,3 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Rentestøtte til dollar og yen i rygte-svingninger Indeksværdi kl. 6.30./ritzau/FINANS