Valuta: Rentestøtte til dollar og yen i rygte-svingninger

Amerikanske dollar bliver fortsat støttet af højere renter på de amerikanske statsobligationer tirsdag morgen.



Forventningerne om, at Federal Reserve vil fortsætte med at hæve renten trods kritik fra præsident Donald Trump, er intakte, og især de korte renter presses op, mens de længere løbetider kun reagerer i mindre omfang, hvilket lægger en dæmper på dollar-effekten.



"Trump tog pusten ud af de dollar-begejstrede investorer, og de har ikke rigtig været i stand til at komme tilbage," siger valutastrateg Marc Chandler fra Brown Brothers Harriman & Co. ifølge Reuters.



Donald Trump udtrykte i sidste uge bekymring for den stærke dollar, samt for at de forventede rentestramninger fra Federal Reserves side skal øge dollar-styrkelsen.



Trump vurderede, at Feds pengepolitiske stramninger og den stærke dollar kan skade amerikansk økonomi.



Yen i svingninger



Den japanske yen har svinget markant med først en markant styrkelse tidligt mandag, efter at en Reuters-nyhed satte gang i rygter om, at Bank of Japan diskuterer et skifte mod at begrænse den massive pengepolitiske stimulans.



Styrkelsen blev senere rullet tilbage, efter at Bank of Japan tilbød køb af ubegrænsede mængder af de toneangivende tiårige statspapirer, men tirsdag er der igen bud efter den japanske valuta.



- Markedet er måske lige lidt for overbevist om, at Bank of Japan vil fortsætte den lempelige pengepolitik for evigt, siger markedsanalytiker Omer Esiner fra Commonwealth Foreign Exchange til Reuters.



Den japanske centralbank slås med en stædig lav inflation, men er ifølge velinformerede kilder i gang med usædvanligt aktive diskussioner om ændringer i forbindelse med rentemål og aktiekøbsprogram.



Euro koster tirsdag morgen 1,1695 dollar mod 1,1705 dollar mandag eftermiddag, og dollar koster 111,15 yen mod 111,40 yen mandag eftermiddag.



Dermed går der 130,00 yen på en euro tirsdag morgen mod 130,40 yen mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS