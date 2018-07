Relateret indhold Artikler

Små udsving ventes at præge det danske obligationsmarked fra åbningen mandag, hvor markedets opmærksomhed atter kan blive rettet mod USA's præsident, Donald Trump.



Præsidenten, der i sidste uge gjorde sig bemærket ved at kritisere den amerikanske centralbank for at hæve renten og samtidig langede ud efter Kina og Europa for at manipulere deres valutaer, har mandag morgen atter været en tur på Twitter og denne gang løftet pegefingeren over for Iran.



"Du skal aldrig nogensinde true USA igen. Ellers kommer det til at få konsekvenser, som sjældent er set værre gennem historien."



Meldingen kommer, efter at Irans Rouhani i en tv-transmitteret tale søndag truede med at forhindre skibe med olie i at passere Hormuzstrædet samt med "alle kriges moder".



På obligationsmarkedet har meldingen dog ikke skabt postyr, ligesom det var tilfældet fredag, hvor Trumps kritik af centralbanken og verdens øvrige store økonomier skabte usikkerhed på de globale finansmarkeder og udløste en svækkelse af dollaren, mens kursfald afløste tidligere aktiestigninger og med stigende renter til følge.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation, der steg med næsten 6 basispoint fredag, ligger mandag morgen i 2,89 pct. på markedet i Tokyo. Det svarer til niveauet fredag aften og er et basispoint mere end fredag ved dansk børslukketid.



Der kommer mandag kun få nøgletal.



Fra USA kommer der nyt om salget af eksisterende boliger, og i Europa kommer der nyt om forbrugertilliden. Begge nøgletal offentliggøres klokken 16.



Den europæiske forbrugertillid ventes at være faldet til -0,7 i juli fra -0,5 i juni, mens salget af amerikanske boliger ventes at være steget til 5,45 mio. i juni fra 5,43 mio. måneden før. Det viser estimater fra Bloomberg News.



/ritzau/FINANS