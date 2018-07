Aktier: Vigende kurser i Asien efter Trump-trusler

Indeks Udvikling (%) Nikkei 225 -1,5 Topix -0,4 Hongkongs Hang Seng +0,2 China Shanghai Composite +0,4 China CSI 300 +0,2 Taiwan Taiex -0,2 Sydkoreas Kospi -0,6 Indiens BSE Sensex +0,3 Singapores STI -0,4 Sydney ASX 200 -0,9

De asiatiske aktiemarkeder viger mandag morgen på frygt for flere protektionistiske foranstaltninger fra USA's side.Frygten blussede op fredag, hvor USA's præsident Donald Trump kritiserede Federal Reserve's pengepolitiske stramninger og anklagede Kina og EU for at manipulere både valuta og renter.Samtidig har Trump endnu engang truet med at lægge told på så godt som alle kinesiske varer, som importeres i USA.Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks uden for Japan falder 0,2 pct.I Tokyo resulterer Trumps kommentarer til en markant styrkelse af yen."Markedet reagerer, da Trumps kommentarer stoppede dollarstyrkelsen mod yen, lige som den amerikanske valuta så bedst ud. Der er et generelt indtryk af, at Trumps udtalelser falder tilfældigt, men timingen var udsøgt," siger senior-investeringsstrateg Norihiro Fujito, fra Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities i Tokyo til Reuters.Nikkei-indekset dykker 1,5 pct., mens det bredere Topix-indeks ligger med et minus på 0,4 pct.I Kina er de store indeks modsat let positive. Det ledende Shanghai Composite-indeks stiger 0,4 pct., og CSI 300-indekset øger 0,2 pct., mens Hongkongs aktiebørs' hovedindeks, Hang Seng, ligger med et plus på 0,2 pct.Blandt de øvrige markeder falder Sydkoreas Kospi-indeks 0,6 pct., og Taiwans Taiex-indeks dykker 0,2 pct., Singapores Strait Times-indeks viger 0,4 pct., og Sydneys ASX-indeks står til at slutte dagen med et tab på 0,9 pct.Mandag morgen falder futures på de store amerikanske aktieindeks 0,2-0,3 pct.LÆS OGSÅ: Valuta: Trump svækker dollar med verbal valutamanipulation Indeksværdi klokken 6.15./ritzau/FINANS